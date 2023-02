Noise Is For Heroes #68

Anche nel 2022 non ci siamo fatti mancare i listoni dei dischi a nostro giudizio più significativi dell’anno: un nome su tutti, quello dei Messa, ma dentro ci trovate anche – per dire – Lucrecia Dalt, Kali Malone, Mai Mai Mai, Stefano Pilia, Caterina Barbieri e altri ancora. Sempre su Fango Radio.

Playlist

Pilgrim – Messa

Say Laura – Eric Chenaux

Atemporal – Lucrecia Dalt

The Giant – Bill Nace

Living Torch II – Kali Malone

Imago – Stefano Pilia

Canticle Of Cryo – Caterina Barbieri

A Venus Flytrap In The Circus Lodge – Heith

Nostalgia – Mai Mai Mai (feat. Youmna Saba)

Go On – Panda Bear & Sonic Boom