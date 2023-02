Josephine Foster: il video di “Pendulum”

Domestic Sphere esce il 7 aprile per Fire Records ed è registrato esclusivamente con l’uso della chitarra elettrica e con un timbro di voce nuovo che ha permesso alla cantautrice folk/psichedelica del Colorado Josephine Foster di sviluppare uno stile differente. A questo si aggiunge l’utilizzo di field recordings provenienti dalla vita nomade dell’artista: la sua casa in Colorado, uccelli del Tennessee, un villaggio spagnolo e altri momenti come il tenero cameo della voce dei nonni. Ad aiutare Foster nella produzione del disco c’era un altro cantautore: Daniel Blumberg.