SENKING, Closing Ice

Come ho già avuto modo di scrivere, Jens Massel (Senking) non innova, ma tesse senz’ansia un sound analogico pesante e scuro. Il paragone più semplice per capire ciò che ottiene è Scorn (Mick Harris), col quale ha in comune un’estetica consciamente spoglia, essenziale, per nulla preoccupata di piacere o attrarre le persone, ma non per questo priva di improvvise soluzioni melodiche e di piccole, salutari deviazioni dalla strada maestra. Nessun cool hunter rompicoglioni, dunque, si interesserà a Closing Ice, nuova uscita di Jens su raster-noton, ma se questo genere v’intriga (negli anni scorsi ha avuto tanti ammiratori quanti epigoni, non scordiamolo), allora non potrete non godere della profondità di “Scouts And Spies”, che si sviluppa poi in “Serpents”, più incalzante e con una melodia quasi carpenteriana… e così via (bene la cattiveria pseudo-godfleshiana di “Lighthouse Hustle”; ottima per capire il tocco pop di Senking la finale “Miller’s Meadow”). Massel va avanti imperturbabile, tra cemento, pioggia e cavi scoperti, senza grossi scossoni/grosse rivelazioni, ma intrattenendo comunque gli appassionati.

Tracklist

01. Scouts And Spies

02. Serpent

03. Dustclouds

04. Grolar

05. Winter Brevet

06. Lighthouse Hustle

07. Swarming

08. Hitchhiker Perspective

09. Miller’s Meadow