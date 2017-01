PALMER GENERATOR, Discipline [+ full album stream]

Discipline continua il percorso della band/famiglia Palmer Generator all’interno di una ricerca sonora sempre più personale e complessa, un cammino che aveva subito un evidente slancio in avanti già col precedente Shapes e che oggi – a due anni di distanza – dimostra come l’idea stessa di confini di genere vada stretta ai tre musicisti. Se, infatti, Shapes aveva perfezionato e arricchito di particolari la proposta heavy-psych della band grazie a un’evidente maturazione nella scelta dei suoni e nel lavoro sui dettagli, con Discipline la contaminazione acquista un forte connotato “post” che ne amplia ulteriormente gli orizzonti e ne aumenta il taglio personale a tutto vantaggio dell’ascoltatore. Ci si trova così catapultati all’interno di un universo sonoro tanto difficile da incasellare quanto affascinante nel suo mischiare insieme vuoti e pieni, riff energici e aperture ambient, per un viaggio suddiviso in cinque tracce ma da considerarsi come un flusso unico a tutti gli effetti.

L’ultima volta si prendevano le mosse da Platone e dal mito della caverna, mentre oggi si parte da Foucault e dallo strutturalismo per analizzare le connessioni che regolano e influenzano l’esistenza umana in ogni suo aspetto: questi legami e l’effetto che scaturisce dal loro crearsi e interrompersi vengono riprodotti all’interno del lavoro dall’interscambio continuo tra linguaggi e approcci messi in campo. L’ascolto di Discipline porta la mente a compiere un lungo tragitto che dai crescendo emo(tivi) del Sol Levante passa per i massicci rocciosi del vecchio continente (e di certo postcore espanso) per finire negli ampi spazi americani dove l’orizzonte appare come una lunga linea resa tremolante dal calore. Seppure le premesse di partenza avrebbero ben potuto portare in dote un disco disomogeneo, il risultato finale smentisce i timori e dimostra come la band abbia saputo far tesoro della propria esperienza sul campo per sfuggire ai classici errori di chi punta troppo in alto e finisce per perdere il bandolo della matassa. Il resto ve lo lasciamo scoprire da soli, grazie allo streaming che vi offriamo in collaborazione con i Palmer Generator stessi. Buon ascolto.