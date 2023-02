Xiu Xiu: il video di “Pahrump”, tratto da Ignore Grief (in uscita il 3/3/23)

Come già scritto, Ignore Grief esce il 3 marzo 2023 per Polyvinyl. Tradizionalmente in due (Jamie Stewart e Angela Seo), a questo giro gli Xiu Xiu sono in tre: con loro il batterista David Kendrick (che è stato nei Sparks, nei Devo, nei Gleaming Spires…).

Così James Stewart su questo pezzo: “Pahrump è un brano dissonante per ensemble di archi con l’aggiunta dei sassofoni in stile “armolodico” di Patrick Shiroishi. Descrive in dettaglio il disastro evitabile che ha coinvolto una persona che ha scelto la strada della cocaina e dell’alcol a discapito dei suoi figli. Una persona che amo molto, che vive e probabilmente morirà presto in quella città da incubo che è Pahrump, in Nevada”.