Merzbow: Tauromachine 25 anni dopo – full album stream

Relapse ristampa Tauromachine di Merzbow, con remastering di James Plotkin. Uscita prevista il 24 marzo. Del resto, un quarto di secolo fa il disco era sul catalogo Release, sottoinsieme di Relapse pensato per ambient, noise et similia. Forse anche per l’esposizione che ebbe, visto che uscì per un’etichetta abituata a determinati volumi di vendita, Tauromachine pare essere considerata una delle pietre miliari della discografia di Masami Akita.