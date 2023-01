Xiu Xiu: il video di “Maybae Baeby”, tratto da Ignore Grief (in uscita il 3/3/23)

Ignore Grief esce il 3 marzo 2023 per Polyvinyl. Tradizionalmente in due (Jamie Stewart e Angela Seo), a questo giro gli Xiu Xiu sono in tre: con loro il batterista David Kendrick (che è stato nei Sparks, nei Devo, nei Gleaming Spires…).

Così Stewart sul primo estratto da un disco che pare sarà diviso in due parti (50% industrial, 50% classica contemporanea, in metà pezzi alla voce c’è uno, nell’altra metà canta l’altra): “In ‘Maybae Baeby’, il punto di vista del cantante è quello di un giovane che si nasconde in un’immaginaria conversazione con una tarantola per sfuggire a un genitore fisicamente violento. Ispirati dalle “teenager tragedy songs” della fine degli anni ’50, volevamo nasconderci in una serie di mondi immaginari concatenati per cercare un modo per venire a patti con una serie di eventi incredibilmente orrendi accaduti a persone vicine alla band”.