Throw Down Bones: in ascolto “The Guidance” (da Three, in uscita il 24/2/23)

Dave Cocks è scomparso nel 2019, ma il progetto Throw Down Bones va avanti in suo onore e arriva al terzo disco. Il fondatore Francesco Vanni ora suona con la bassista Marion Andrau e il batterista Raphael Mura (aggiungiamo il produttore James Aparicio, al lavoro in passato con Liars, Spiritualized e Factory Floor). Al momento possiamo sentire due tracce, “The Guidance” è quella diffusa più recentemente ed è posta in chiusura di un album che Fuzz Club classifica così: che Fuzz Club descrive così: industrial psychedelia, heavy electronics, krautrock and dark ambient. Non siamo lontani dalla verità, pare.

Three by Throw Down Bones