White Hills, 25/10/2022: galleria fotografica

Savona, Raindogs House.

I White Hills, un duo esplosivo di New York che dal 2006 porta avanti un percorso psichedelico mai uguale a sé stesso. Un duo composto da Dave W. e Ego Sensation che ha alle spalle oltre 40 release discografiche. Dare una definizione di genere alla band è quasi impossibile, perché spazia dalla psichedelia al rock’n’roll al noise, al metal, al pop, passando attraverso il krautrock più sperimentale e chi più ne ha più ne metta.

La formazione attuale vede Dave principalmente a chitarra e voce ed Ego alla batteria (suonata in piedi con un’impostazione molto particolare e scenografica) ed alla voce e chitarra. Uno scambio di ruoli perfetto senza sosta per il pubblico incantato dalla loro complicità. I loro live presentano atmosfere uniche che mescolano gli strumenti suonati a basi di basso campionate e tappeti sonori lanciati dalla batterista.

I White Hills hanno portato anche in Italia – oltre che in Europa – il loro nuovo album The Revenge Of Heads On Fire, uscito lo scorso 16 Settembre per la nuova etichetta Heads On Fire Industries, distribuito in esclusiva da Cargo Records.

Gli appuntamenti in Italia con i White Hills sono stati il 20 ottobre al Blah Blah di Torino, il 21 al Bronson di Ravenna, il 22 al Dong di Macerata, il 23 al Fat Art di Terni, il 24 al GCCB di Roma e il 25 al Raindogs di Savona.

Se vi siete persi i loro live o volete saperne di più, ecco alcuni link.