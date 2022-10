Noise Attack! 24/10/22

Questa settimana partiamo con una segnalazione in ambito hc/crossover, i Pointbreak dall’Arizona e accasati presso la Upstate Records.

Per il death non possiamo invece esimerci dal lasciare il podio agli Acephalix, un nome una garanzia.

Playlist

POINTBREAK, “Relinquished”

AGGRIEVED, “Age Of Darkness”

TAKE BACK, “Legacy Denied”

DEAD AT BIRTH, “Worst Of The Worst”

FIREWLAKER, “Cold Day”

ACEPHALIX, “Postmortem Punishment”

MAUL, “Seraphic Punishment”

TORTURE KILLER, “Iniquity”

OUTRE-TOMB, “Conobytes”

AUTOPHAGY, “Eviscereted Remains”

LIFE’S HAND, “No Idols”

AGNOSTIC FRONT, “Your Fall”