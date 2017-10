A Torino ci sarà una Felabration

Riceviamo da Magazzino sul Po e pubblichiamo.

Felabration Torino 2017

AFROBEAT SOCIAL (C)LAB live

DON’T DJ live

SABLA dj set

BLACK MILK dj set

DJAMBO dj set

Reading by Marco Zanotti

Proiezione “Finding Fela”

sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017

Magazzino su Po e Punto Luce – Torino

organizzato da: Ass. Culturale Spazio Rubedo e Magazzino sul Po

in collaborazione con: Save the Children, Seeyousound, AfrobeaTorino, Associazione Néhanen

Il Felabration è il festival annuale dedicato alla memoria e la celebrazione di Fela Anikulapo Kuti, il leggendario musicista nigeriano e attivista dei diritti umani, conosciuto in tutto il mondo per il suo contributo alla popular music del Novecento grazie all’invenzione del genere musicale afrobeat. Inaugurato in Nigeria nel 1998 nella settimana del compleanno del compositore, il festival si è poi espanso grazie alla volontà dei numerosi estimatori di Fela in giro per il mondo e, da alcuni anni, ha luogo in contemporanea in diverse città europee e americane, tra le quali quest’anno anche Torino. Nell’anno in cui si celebra il ventennale dalla morte di Fela Kuti, l’Associazione Culturale Spazio Rubedo e Magazzino sul Po presentano Felabration Torino 2017, partner ufficiale Felabration.

Due giorni di concerti, djset, workshop, reading e proiezioni tracceranno un percorso ideale per celebrare, scoprire e riscoprire l’eredità di un artista affascinante e rivoluzionario.

In primis spetterà alla big band Afrobeat Social (c)Lab dar voce e ritmo a questo ricco evento: direzione artistica Manuel Volpe con membri di Rhabdomantic Orchestra, Africa Unite, Bandakadabra, Sweet Life Society, Afrobeatorino e numerosi ospiti. Afrobeat Social (c)Lab è composta da: Simone Pozzi, Marco Zanotti, Rocco Voto, Gianandrea Cravero, Ivan Pellegrinelli, Simone Garino, Diego Grassedonio, Stefano Piri Colosimo, Davide Pignata, Maurizio Busca, Elena Urru, Yendry Cony Fiorentino, Manuel Volpe… Seguiranno nuovi annunci.

Un live insolito e intrigante quello del tedesco Don’t DJ, una “Musique Acéphale”, una metrica senza riferimenti che incoraggia l’ascoltatore a individuare diversi “punti di ascolto” all’interno dello stesso arrangiamento. Durante la sua performance live Don’t DJ riassembla con costanza le componenti ritmiche, creando un flusso di sperimentazione continua senza capo né coda. Un viaggio oltre i confini percettivi della realtà.

Sabla è un progetto dedicato alla poliritmia e alle caratteristiche ipnotiche del suono, nasce a Torino all’interno del collettivo artistico Gang of Ducks, si è esibito durante una Boiler Room (il celebre format audio video) a Berlino ed è in pubblicazione su DISK (ex DISKANT, eticheta di Don’t DJ) “DanzaGuida” la sua ultima produzione.

A Torino servono poche parole di presentazione per il Barone di Radio Blackout, voce del bellissimo programma Black Milk, dedicato alla musica black di tutto il mondo (come piacerebbe a Fela).

Djambo per Magazzino Paradiso ci traghetterà verso la notte del sabato contaminata dalle sfrenate ritmiche della disco music.

Felabration Torino non è solo musica, perché in collaborazione con Save the Children Italia proporrà due laboratori didattici rivolti ai bambini e ragazzi del punto luce di Torino: sabato 21 laboratorio “ecologia musica” a cura di Danilo Mineo; domenica 22 “l’officina del ritmo” a cura di Marco Zanotti.

Domenica Felabration Torino è anche parola e luce: Marco Zanotti è il traduttore italiano della biografia ufficiale di Fela Kuti, sarà lui a leggere alcuni spezzoni del libro e a guidarci nel viaggio alla ricerca di Fela che sarà “Finding Fela” docu-film diretto dal premio oscar Alex Gibney la cui proiezione è in collaborazione con Seeyousound.

PROGRAMMA

sabato 21 ottobre

Workshop @ Punto Luce* ore 15:00

“Ecologia e Musica” – a cura di Danilo Mineo (Mop Mop, Voodoo Sound Club), rivolto ai soli bambini del Punto Luce dai 10 e i 16 anni, in collaborazione con Save The Children.

*Il Punto Luce di Torino è attivo presso La Finestrella, centro di aggregazione giovanile di circa 500 mq nel cuore del quartiere Le Vallette.

Music @ Magazzino sul Po ore 19.00

Live: Afrobeat Social (c)Lab and friends / Don’t DJ

Dj: Black Milk from Radio Blackout 105.250 / Sabla / Djambo from Magazzino Paradiso

domenica 22 ottobre

Workshop @ Magazzino sul Po ore 15:00

“Officina del Ritmo” – a cura di Marco Zanotti (Classica Orchestra Afrobeat), rivolto ai soli bambini del Punto Luce dai 10 e i 16 anni, in collaborazione con Save The Children.

Reading @ Magazzino sul Po ore 19:00

“Fela. Questa bastarda di una vita” (Arcana Edizioni) con Marco Zanotti, traduttore italiano della biografia ufficiale su Fela Kuti

Aperitivo @ Magazzino sul Po ore 19:30

Aperitivo africano a cura dell’Associazione Néhanen

Docu-Film @ Magazzino sul Po ore 21:00

Proiezione “Finding Fela” – diretto dal premio oscar Alex Gibney (2014) in collaborazione con Seeyousound

INFO

Organizzato da: Ass. Culturale Spazio Rubedo e Magazzino sul Po

In collaborazione con: Save the Children, Seeyousound, AfrobeaTorino, Associazione Néhanen

Ticket

sabato: 8 € – domenica: 5 € – abbonamento 2 giorni: 10 €

– Ingresso riservato soci ARCI – Prenota il tuo biglietto

Magazzino sul Po

Circolo ARCI Torino

Murazzi del Po, lato sinistro

Punto Luce presso La Finestrella

Via Fiesole 19 – Torino