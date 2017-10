Jozef Van Wissem, il video di Virium Illarum (date a Trieste e Bolzano)

Il video di “Virium Illarum”, brano del nuovo disco di Jozef Van Wissem, intitolato Nobody Living Can Ever Make Me Turn Back (esce il 10 novembre per Consouling Sounds), è stato diretto da Federico Pepe e vede come protagonisti il liutista stesso e il fotografo Jacopo Benassi. Ricordiamo che l’olandese sarà in Italia sabato 18 novembre presso la Chiesa Luterana di Trieste (nell’ambito del festival Wunderkammer), come già noto, ma si è aggiunta la data dell’11 dicembre a Bolzano presso la Chiesa Domenicana (qui le date in continuo aggiornamento).

Queste le parole del regista sul video:

“Virium Illarum” è una storia di credenze. Siamo spesso convinti che ciò che è importante sia anche di grossa stazza, tanto visibile, ricco, “molto”.

Questo non è vero per tutti. Un singolo momento può essere una vita, la semplice ombra di un accadimento può essere una pietra nei nostri ricordi, una voce sentita solo una volta può essere una guida per sempre.

Questo significa che tutto merita di essere categorizzato o “sepolto” nelle nostre menti e nelle nostre anime, dandogli la stessa importanza.

Una canzone non ha bisogno di tanto per suonare importante. Poche note e parole possono suonare grandiosamente, meglio, possono creare qualcosa di gigantesco.

Il video di “Virium Illarum” è coraggioso perché usa solo ciò che è importante e fa diventare importanti poche cose. Tutti sono eroi, tutti re nei loro castelli.

Il video non è religioso, è solo una facciata.Ci conduce lungo qualcosa che conosciamo dal punto di vista visivo e forse sì, favorisce un certo stato d’animo, ma sia la canzone, sia le immagini vanno oltre le credenze umane e toccano quelle universali.

“Virium Illarum” è una pietra e nessuno può spostarla!