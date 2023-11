To Tape 7×8 – Poche parole e molti battiti

I battiti sono l’elemento principale di un club. Quando si sta lì per ballare, farsi trasportare dai grandi bassi vibranti e dalla musica, solitamente si parla poco e si comunica molto con tutto il resto del corpo. Ed è un po’ questo il mood della puntata scorsa di To Tape, fatta di bpm alti e poche parole.

Bud Spencer Blues Explosion live

Dopo aver ascoltato Cesare Petulicchio nel suo racconto del nuovo album dei BSBE, Next Big Niente, che trovate nella scorsa puntata, sono stato alle OGR di Torino per la loro prima data del tour. Ne ho raccontato un po’ ad inizio puntata e di più per The New Noise.

I battiti nelle novità discografiche di Ninja Tune e Warp Records

Quando parliamo di bpm alti ci riferiamo sempre a due etichette in particolare, la Ninja Tune e Warp, che sono una finestra con una bella vista sul mondo dell’elettronica contemporanea. Dal R&B di Joy Bogat o quello di Tkay Maidza con venature House, al nuovo brano degli Underworld e alla seconda parte di Club E.A.S.E. di Nightmares On Wax, Ep che celebra proprio il mondo del clubbing. Focus sul nuovo album di Sofia Kourtesis pubblicato da poco. Novità con United Freedom Collective, Romy degli XX, remix con Kelela, Fontaines D.C. e il racconto di Maladé del suo primo album solista, Mezz’Aller. Questa volta non ci sono troppi richiami ad articoli, è una puntata magari meno impegnativa per la lettura ed approfondimenti ma ascoltandola troverete molti spunti e collegamenti a puntate passate, per cui ho preferito non caricare troppo qui con ulteriori informazioni. Nell’epoca delle flusso ininterrotto di “cose da sapere assolutamente” ogni tanto l’approccio minimalista può essere più utile.

Tra qualche giorno arriverà la nuova newsletter con altri approfondimenti sul tema “musica e piattaforme in streaming” e sarà sempre in podcast. Se ancora non hai fatto l’iscrizione, puoi farlo qui.

Poche parole e molti battiti, buon ascolto.