To Tape 06 x 20 e 6 x 21 – Le donne nere nell’elettronica e i Sangue Misto

Prima di iniziare, una bella notizia: l’ingresso del programma su Kristall Radio, una delle prime radio libere di Milano che ancora oggi trasmette nella città meneghina, tanto da essere considerata l’ultima radio locale della città. To Tape andrà in onda il mercoledì alle 21 e si potrà ascoltare sui 96.2 a Milano, in DAB+ e ovviamente in streaming o con App.

Due puntate in un articolo solo

Avendo perso un po’ il passo con gli articoli a causa di un’esistenza abbastanza travagliata nelle settimane antecedenti, facciamo il punto delle ultime due puntate in questo articolo unico, ché magari è anche più comodo per chi va a spulciarsi tutti gli articoli collegati ad ogni puntata.

L’ultimo disco dell’artista americana Kelela ha aperto una finestra su un argomento evocato da lei stessa in Raven, uscito per la Warp il 10 febbraio, di cui si parla poco e riguardante la marginalizzazione delle donne nere nella musica elettronica, nonostante diverse abbiano contribuito alla diffusione della House Music nel mondo. Abbiamo parlato di pioniere e nuove artiste, queste ultime costrette ancora oggi a combattere il fenomeno tanto da, in alcuni casi, essere costrette a lasciare la professione dopo pochi anni per via della forte e costante pressione subita.

Nel corso della storia sono state tante le voci nere femminili ad aver caratterizzato grandi brani della musica mondiale, ma non ricevendo in cambio il riconoscimento adeguato. In questo senso, con il disco Features pubblicato nel 2021, la cantautrice sudafricana Sio ha scelto di sfidare questa struttura arcaica. Capovolgere la sceneggiatura arruolando diversi produttori di tutto il Sudafrica, tra cui Charles Webster, DUNN. e Jonny Miller, per mettere quindi la sua voce al centro della scena. L’altra parte della puntata è dedicata a cantanti donne provenienti da territori diversi che raccontano la tradizione attraverso la loro voce, come Lisa O’ Neill.

