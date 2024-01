The Body & Dis Fig: in ascolto “Dissent, Shame”

Non sappiamo nel 2024 quanto possa suonare strana questa collaborazione tra i pesi massimi The Body e la diafana Dis Fig. Orchards Of A Futile Heaven esce il 23 febbraio, quindi non staremo tanto per toglierci la curiosità. Ieri è uscito un nuovo “singolo”, in ascolto qui sotto. Dis Fig ne parla così:

Ha a che fare con l’atto di abbandonarsi, e del senso di colpa e della vergogna che lo accompagnano. Scappare via da qualcosa, probabilmente verso la tua salvezza, mentre la tua coscienza ti fa a pezzi per tutta la strada.

Se ve lo siete perso, su questo Bandcamp in ascolto c’è anche il primo singolo, “Holy Lance”.