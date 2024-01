I 40 dischi del 2023 di To Tape

Ci siamo quindi anche quest’anno con l’elenco, e non classifica, dei dischi che più abbiamo ascoltato nel 2023, approfondito, che hanno ispirato l’ascolto di altro o il racconto di storie del mondo presente, passato e futuro. C’è stato molto Jazz ma anche tanto Mediterraneo europeo e africano, ci siamo fatti prendere anche dalla Cumbia e dall’House Music inserita spesso in contesti differenti. Abbiamo visto come il Rap si sia evoluto anche arrivando ad incontrare la psichedelia. Abbiamo toccato tutti i continenti, e vissuto le esperienze di questi viaggi musicali. Un anno pieno di tanta musica straordinaria e coinvolgente, di cultura e storia, politica e geografia. Un anno che ho provato a condensare in quaranta dischi.