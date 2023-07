Teeth Of The Sea: il video di “Megafragma”

Hive, sesto album dei Teeth Of The Sea (psichedelia, UK), esce per Rocket Recordings il 6 ottobre.

Il comunicato stampa definisce “Megafragma”, la prima traccia del disco che è stata messa in circolazione dal gruppo, come qualcosa che sta a suo agio in mezzo “Simple Headphone Mind” della coppia Stereolab-Nurse With Wound e “The Bogus Man” dei Roxy Music. Questa volta non possiamo battere una simile inventiva, applaudiamo l’ufficio stampa e andiamo insieme a voi a sentire se è tutto vero.