Suoni dalla pattumiera astrale 3/3/2023 – Giorni Morti

Questo nuovo episodio di Suoni dalla Pattumiera Astrale è diviso in tre parti: la prima è decisamente cantabile, la seconda è un intermezzo dark ambient che introduce la terza, incentrata su brani contemporanei e sperimentali.

La traccia che marca il cambio di passo sonoro è “1989” dei Brandkommando, che utilizza delle prese dirette di un anno che per la Romania – e per l’Europa dell’Est in generale – è legato ad un cambiamento politico che può fungere idealmente da metafora per tutti i momenti in cui la vita di una persona è modificata dalla consapevolezza che le proprie emozioni si sono strutturate in un sentimento.

Tracklist

My Absence By Now – Away

Tomas Hallonsten – In Clouds, pt. II

Bono / Burattini – Dinner Illusion

Aperture – Le parole ed i gesti

Mirek Coutigny – We Want To Be Remembered

Brandkommando – 1989

Celer – A Crush, A Hero-Worship & Hyperrealism

Bu.d.d.A. – Entenei

Llyn Y Cwn – Dale Dawn

Camilla Pisani – Your Refusal Is My Comfort Zone

Marla Hlady & Christof Migone – Neck

Teruyuki Kurihara – Mirage

Ruptured World – Enter the Labyrinth

Meitei – Rikka

Miharu Ogura – Klavierstück V (K. H. Stockhausen)