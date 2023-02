Suoni dalla pattumiera astrale 3/2/2023 – Interlude

Questo nuovo episodio di Suoni dalla Pattumiera Astrale è basato essenzialmente su brani in cui il silenzio, o la rarefazione sonora, è centrale (è come se i loro autori avessero qualcosa di molto importante da dire, ma con la consapevolezza che qualcuno non è disposto ad ascoltare) intervallati con altri dalla grana imponente.

I due momenti più estremi della puntata sono un estratto dal terzo volume di W.Trasmission dei Column One, che documenta il suono di una chiesa (si tratti di oggetti o dell’ambiente circostante, esaltandone l’aspetto meditativo), e Working di Claudio Parodi, che utilizza il feedback per ottenere dei microspostamenti che cercano l’attenzione dell’ascoltatore.

Tracklist

Climax Golden Twins – Flower Hill

Kodax Strophes/Martyn Bates – In Child’s Time/Cumulo Nimbus

Francois Carrier / Alexander von Schlippenbach / John Edwards / Michel Lambert – Full Feel

Esecutori di Metallo su Carta – Solidaritätslied

Yves Daoust – Intermède

Lionel Marchetti & Decibel – La Patience

Common Eider, King Eider – I

Capricorni Pneumatici – Les Etoiles Qui Tombent

Column One – Religious Tools Part 3

Planet Supreme – A Northern Blaze

Claudio Parodi – Working

Melaine Dalibert – A Song

Refree – Todo el mundo quiere irse ya

Tujiko Noriko – Flutter

VÖ – Moebius