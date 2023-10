Suoni dalla Pattumiera Astrale 13/10/2023 – Distanza

La nuova puntata della trasmissione si chiama “Distanza” in quanto è divisa in tre parti molto diverse dal punto di vista sonoro: la prima è di matrice prevalentemente chitarristica e post-rock, la seconda è dark ambient / industrial, e la terza e pianistica e modern classical. I due dischi del mese che sono messi in risalto sono Velvet Serenade di Pascal Comelade, Lee Ranaldo e Ramon Prats nel quale c’è un’originale rilettura del primo disco dei Velvet Underground basata sulla dialettica tra il piano di John Cale e la chitarra di Lou Reed più che su una banale cover dei brani e Moon Set, Moon Rise di Salenta De Badisdenne e Topu Lyo, che è una raccolta di 15 improvvisazioni per violoncello e spinetta che disegnano acquarelli sonori di rara placidità ed evocatività.

Tracklist

Hellas – If We Had Met Earlier Things Might Have Turned Out Differently

Hackedepicciotto – Lovestuff

Pascal Comelade / Lee Ranaldo / Ramon Prats – Lou’s Blues

Alan Courtis & David Grubbs – Braintrust Of Fiends And Werewolves

Roger 3000 – Reste envie – Vieux félin

Paarabola – Lost

Mission to the Sun – Sophia Oscillations

Sutekh Hexen & Funerary Call – Infernal Folly

Nihil Impvlse – Blood On Our Hands

Fomalhaut :: Nimh – Under A Cutting Wind

Theodore Cale Schafer – Tristan

Léa Boudreau – Impromptu[e] Salenta + Topu – Impression, Sunrise