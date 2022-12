Stormo: in ascolto “Valichi, Oltre” e “Sorte” dall’imminente Endocannibalismo

Se ancora non lo sapete, gli Stormo sono finiti su Prosthetic Records. Endocannibalismo, 11 tracce registrate da Giulio Favero e col mastering di Giovanni Versari, esce il 10 febbraio ed ha a che fare con temi come la morte, l’ecologia e come logico questa pratica – scoperta grazie al lavoro della fotografa Claudia Andujar sulla tribù brasiliana dei Yanomami – di mangiare parti dei propri parenti morti per liberare la loro anima.

Per ora conosciamo due pezzi, sempre (coraggiosamente?) in italiano.