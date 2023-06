Spores, 20/06/2023

Spores torna a giugno con una selezione di brani che hanno accompagnato questa primavera, nuove scoperte (come quella di Renato Fiorito, avvenuta proprio grazie a The New Noise) e una lunga composizione di bvdub al centro del mix che ci tempesta di ricordi di estati anni Novanta.

Tracklist

Renato Fiorito – Controluce

Oval – Touha

Ozmotic & Fennesz – Floating Time

Bvdub – Days of Gold

Schneider TM – Schwarzschild-Radius

Dylan Henner – A New Living Being Opens Its Eyes For the First Time

Grand River – Santa Loria