Spores, 12/09/2023

Spores di settembre raccoglie molti degli ascolti che hanno scandito le mie sere d’estate; costruisco a poco a poco questa playlist, i suoni sembrano rarefarsi per aprire le porte all’autunno.

Shedir fra quiete e maestosità, venature di distorsioni nella dolce materia sonora di Yann Novak, l’Apnea in un mondo d’acqua di Fabio R. Lattuca. E poi dischi da scoprire e riscoprire: Kara-Lis Coverdale & LXV (appena ristampato), Andrew Pekler & Giuseppe Ielasi, Leandro Fresco & Rafael Anton Irisarri. Abul Mogard sospende il tempo rielaborando l’ep Drawing Water di KMRU in un’unica composizione.

Tracklist

Shedir – The Dreaming Skull

Kara-Lis Coverdale and LXV – Disney

Yann Novak – Seeing Light Without Knowing Darkness

Andrew Pekler & Giuseppe Ielasi – Paros

Fabio R. Lattuca – Apnea

Leandro Fresco & Rafael Anton Irisarri – Un Horizonte En Llamas

Shedir – The Bald-Faced Sun

KMRU – Abul Mogard – Drawing Water on Matching Teal Surfaces