SPIRITRAISER, Ciklos

Spiritraiser è una band originaria di Helsinki, la cui line-up si stabilizza definitivamente nel 2014, rimanendo invariata da allora. Ne fanno parte musicisti provenienti da diverse realtà, che apportano così contributi vari e stimolanti al progetto. Il genere di riferimento della band è, a grandi linee, l’alternative rock, ma per la forte presenza di vari elementi – progressive, post-rock, ambient e un mai celato amore per il metal – risulta davvero difficile, se non addirittura controproducente e inutile, cercare di incasellarla.

Ciklos, fuori il 25 marzo 2022 su Luminol Records, è il secondo album degli Spiritraiser e, come tale, crea delle aspettative. Il mio primo incontro con loro è avvenuto in sede live, nell’estate del 2019. L’impatto sul palco è stato molto positivo, e ammetto di essere in parte condizionata da ciò, in quanto la componente atmosferica ha una certa importanza nell’impianto performativo e nel tipo di sensazioni che questi ragazzi vogliono trasmettere, così come ammetto che c’è così tanta sostanza in Ciklos che non posso restare delusa.

Il titolo è una parola inventata, che fa riferimento a una sorta di creatura superiore, una specie di sciamano detentore di una memoria collettiva che permette o impedisce il passaggio al ciclo successivo in base al superamento di sfide. Un guardiano del karma, il cui scopo è impedire che il male prenda il sopravvento… Un tema portante così profondo e complesso crea un contrasto intrigante con l’orecchiabilità dei brani, a proposito della quale non posso appunto fare a meno di pensare a quell’approccio alternative rock in voga alla fine degli anni Novanta e nei primi Duemila, quando ancora l’eco del grunge non si era del tutto spenta e la disgustosa retorica post-grunge non aveva preso il sopravvento. In questo è la voce del frontman Jules Näveri a fare da colonna portante: lo conoscevo per il suo precedente progetto, Profane Omen, e ho avuto modo di ascoltare i suoi Rootbrain (in cui milita V. Santura dei Triptykon, tra gli altri) e ho sempre pensato che ci fosse un po’ di Mike Patton e un po’ di Layne Staley nel suo modo di cantare, assumendomi la piena responsabilità di tale affermazione. Negli Spiritraiser tira fuori una componente più pop e accessibile, nel senso migliore del termine: oltre a essere visibilmente versatile, è spericolato, sfrontato e del tutto intenzionato a urlare la propria visione del mondo con una tecnica eccellente ma mai fine a sé stessa. Il contesto è orecchiabile ma a suo modo complesso e coraggioso, grazie alla raffinatezza compositiva dei tre musicisti Uula Korhonen (già negli ottimi Sleep Of Monsters), Kristian Merilahti e Anssi Ruotanen. I testi di Jules sono intrisi di una disperazione tutta finlandese, nonostante il ragazzo viva in Brasile da una decina d’anni: chissà, forse mettere un oceano tra sé e la sua terra natia lo ha reso così dannatamente competente nell’incanalare emozioni e sensazioni forti senza risultare sdolcinato o eccessivo. C’è un po’ di Vedder in “Quipu”, il Vedder ancora salvabile della colonna sonora di “Into The Wild” e dei lavori coi Pearl Jam precedenti a Lightning Bolt (parere del tutto personale, se volete ne parliamo altrove). La timbrica di Jules è molto diversa, ma la patina “vedderiana” sta proprio nell’impianto melodico della linea vocale e ancora di più in un paio di vocalizzi a metà brano.

I testi di Ciklos sono espliciti: è come se Jules guardasse negli occhi il suo interlocutore e gli facesse uno di quei discorsi da amico che ne ha passate tante, quell’amico che ammiri ma che ti fa anche un po’ paura perché ti costringe a confrontarti col lato più scomodo e oscuro di te stesso.

Questo album è un viaggio in cui ci si può lasciare andare, tra sonorità che, a quelli della mia generazione, ricorderanno gli anni dell’adolescenza, e virate più sperimentali, in un equilibrio che funziona e che riesce a non sfociare mai nella banalità.

Consiglio la visione del video di “Fearism”: così attuale da far male.

