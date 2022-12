Solaris #36

Ritmi e sonorità club oriented tra acid, electro e post-jungle con Facta, Privacy, Simo Cell, Kelma Duran. Ascolta la puntata.

Playlist

Dylan Henner – We’re So Young That We’ll Never Grow Old

a.s.o. – Go On

Carla Dal Forno – The Garden Of Earthly Delights

Dauwd – Unconscious

Anthony Naples + DJ Python – Aurora Halal & DJ G. – Off The Top

Matteo Coffetti – Magic Weapons Hills

Privacy – Network Reset

Facta – In Bloom

Kelman Duran – Dancehall, Audubon Ballroom

Simo Cell – FARTS

Klein Zage – Womanhood (DJ Python Remix)

Illum Sphere – Ritual

Not Waving – Emotion 1.4 Decontamination