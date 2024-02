sinonó (impro, US): in ascolto “gravedad” dall’imminente la espalda y su punto radiante (Subtext)

Isabel Crespo Pardo (che chiede il pronome “they / them” quando ci si riferisce alla sua persona) è artista interdisciplinare di origini latinoamericane e con base a New York. Insieme a Lester St. Louis (violoncello) ed Henry Fraser (basso) forma i sinonó, che suonano i suoi spartiti grafici e ai quali presta le sue poesie e la sua voce.

Subtext pubblicherà il 1° marzo l’album di questo trio che appartiene alla galassia dell’improvvisazione. A The New Noise è stata data la possibilità di annunciare l’uscita di questo disco ispirato da “L’arte queer del fallimento” di Jack Halberstam, mettendo in ascolto “gravedad”, malinconica e dolente, che lascia immaginare un lavoro tutto sommato accessibile, se rapportato alle sue premesse.