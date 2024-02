Locrian: in ascolto “Chronoscapes” dall’imminente End Terrain

Non dobbiamo dire molto sui Locrian che non abbiamo già detto. La notizia è che proseguono il loro percorso assieme a Profound Lore e che End Terrain è il loro primo album dal 2015. I tre erano da poco tornati con un ep atmosferico, più vicino alle loro cose iniziali, mentre questa prima traccia in ascolto dal nuovo disco lascia pensare al materiale più veloce, diretto, strutturato e stratificato degli ultimi album su Relapse. A ispirare i Locrian è come sempre la scomparsa dell’uomo dalla Terra, in questo caso per lasciare il posto all’immondizia. Vedremo e soprattutto sentiremo.

End Terrain by LOCRIAN