Sarah Mary Chadwick: il video di “Looked Just Like Jesus”

Sarah Mary Chadwick, nata in Nuova Zelanda e residente a Melbourne, pubblicherà il suo ottavo disco in studio Messages To God il 15 settembre per Kill Rock Stars. Messages To God è prodotto dal pluripremiato produttore Tony Espie (The Avalanches).

Oggi esce un brano dell’album, intitolato “Looked Just Like Jesus”, delicatamente strutturato e pieno di piccoli tremolii di synth. Chadwick racconta: “Mia madre pensava che il mio primo ragazzo assomigliasse a una rappresentazione artistica di Gesù che aveva appeso al muro della sua classe nella scuola cattolica in cui insegnava. Il Gesù sul muro aveva gli occhi azzurri, i capelli fluttuanti color sabbia e la pelle dorata. Mi piace abbandonarmi a un’idea di Dio. Dà un nome alla sensazione di essere innamorati di quanto sia bello il mondo”.

Il video è stato diretto e filmato da Stacey Sian.