SAFARI GARAGE + TANZ AKADEMIE, 2/2/2024: una photogallery

Torino, Open Factory. Foto di Ettore Castellani.

Alla ricerca di nuove proposizioni musicali abbiamo visto a inizio febbraio i Safari Garage e i Tanz Akademie, che si sono esibiti ad Open Factory (Torino) in una serata organizzata da Concerti Fuori Sede.

I Safari Garage suonano rock alternativo, con uno sguardo intimista ma sempre con energia sincera. Originari di Genova, hanno alle spalle un album, “Le Cose Che Avrei Voluto Dirti (2022), e stanno concludendo le registrazioni del nuovo, che vedrà la luce a fine anno, per il quale promettono evoluzione e ricerca musicale.

I Tanz Akademie hanno appena completato le registrazioni del primo album Hullabaloo (etichetta Overdub Recordings), la cui uscita è attesa ad aprile. Le poche canzoni ad oggi in circolazione, insieme a quanto potuto ascoltare in anteprima, possono esser viste come delle ballate orchestrali, sulla base di un folk sfrontato e un rock che ricorda gli Strokes o i Murder Capital, con un approccio arty. I brani sono sfrontatamente vitali, palesemente conditi da humor nero, ma con un’umanissima partecipazione. “Widows” contiene molto del loro stile.