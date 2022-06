Russian Circles: in ascolto “Conduit” dall’imminente Gnosis

Gnosis, nuovo disco dei Russian Circles, esce per Sargent House il 19 agosto. Qui sopra c’è il primo pezzo messo in circolo, “Conduit”.

Il comunicato stampa parla di esorcismo (si presume per liberarsi dalla paura di questi anni pandemici) e di nuovo metodo di scrittura. Nessuna data italiana in vista, la band però suonerà in Europa assieme ai Cult Of Luna.

Tracklist

01. Tupilak

02. Conduit

03. Gnosis

04. Vlastimil

05. Ó Braonáin

06. Betrayal

07. Bloom