Hierophant: in ascolto la title-track dall’imminente Death Siege

Death Siege, nuovo album degli Hierophant, esce il 26 agosto per Season Of Mist.

Qui sopra c’è la title-track in ascolto.

Lorenzo Gulminelli, voce e chitarra ritmica, nel presentare il disco alla stampa ha parlato di “caos controllato”, “caos con un senso”, di qualcosa che trasmette la sensazione che stia per accaderci qualcosa di terribile.

Tracklist

01. Mortem Aeternam

02. Seeds Of Vengeance

03. Devil Incarnate

04. Bloodbath Compendium

05. Crypt Of Existence

06. Interlude

07. In Chaos, In Death

08. Abysmal Annihilation

09. Death Siege

10. Nemesis Of Thy Mortals