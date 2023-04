ROD MODELL / TAKA NODA, Glow World

Un notturno pervaso di strisciante inquietudine, plasmato da due alchimisti elettronici distanti geograficamente eppure affini nel profondo. La nuova uscita curata dalla Silentes di Stefano Gentile nasce dall’intersezione degli universi sonori di Rod Modell/Deepchord e Taka Noda/Mystica Tribe, ed è un flusso atmosferico lungo dieci movimenti di chiara matrice ambient dub.

I paesaggi proposti in Glow World prendono forma da una trama sinuosa di modulazioni sintetiche dilatate e risonanze pianistiche luminescenti, costantemente intaccate da interferenze ruvide. Le linee melodiche così definite sono scandite da partiture ritmiche ridotte al minimo, presenti come sequenze soffuse di bassi profondissimi che hanno poco a che spartire con le declinazioni techno degli itinerari prodotti singolarmente dai due autori. L’insieme è morbidamente oscuro, sinistro e accattivante come gli scenari più paludosi ideati dal Dale Cooper Quartet, rarefatto alla stregua delle ambientazioni generative eniane, pervaso da pulsazioni flebili quanto il battito di un ecosistema urbano postmoderno che si muove per un territorio uggioso, simile alla Los Angeles distopica di “Blade Runner”. Il risultato della fusione attivata è coeso ed esalta i tratti più visionari di due lessici naturalmente orientati – secondo le coordinate specifiche – alla costruzione di derive soniche ipnotiche e totalizzanti.