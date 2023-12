Roadburn 2024: arrivano Blood Incantation, Health e un’altra trentina di nomi

Il primo annuncio (Jesus And Mary Chain, Khanate etc) sta qui.

Altri annunci dal Roadburn per il 2024: Blood Incantation (due set, uno cosmico, uno death metal), Health (che avranno il nuovo album Rat Wars in tasca), Kavus Torabi (con un progetto commissionato dal Roadburn stesso), un secondo set per il progetto hip hop sperimentale clipping.

Altri nomi ancora più underground: Uboa, Ragana e Drowse insieme (sono sotto Flenser, del resto), Alber Jupiter, Annelies Monseré, Benefits, Birds In Row (che suoneranno tutto il loro Gris Klein), Body Void, Cult Leader, Darsombra, Deaf Club, Eye Flys, Forest Swords, Frail Body, Fuck Money, Full Earth, Home Front, Knoll, Lana Del Rabies, Laster, Patriarchy, Richard Dawson, Royal Thunder (due set), Sunrise Patriot Motion, Sunrot, Thantifaxath, The Bevis Frond, Torpor, Use Knife.