Questo sabato “Vesuvio Eco” con Holiday Inn, Everest Magma, 70FPS, Turcos & Little Devils

Sabato 19 marzo Vesuvio Eco porta alle falde del vulcano il delirio synth-punk degli Holiday Inn (Maple Death Records), il folk deragliato di Everest Magma (Boring Machines, Maple Death Records), la musica popolare di Giovanni e Giovanna Turco funestata nella collaborazione con i noisers Little Devils e la musica da ascoltare con gli occhi di 70FPS. Quest’ultimo (nella persona di Andrea Saggiomo) terrà a partire dalle 15 un laboratorio gratuito rivolto a chiunque (anche senza esperienza) su come usare il contenuto chimico di foglie, fiori e piante per imprimere l’immagine su carta fotografica. Sarà possibile pernottare all’interno del campeggio: per informazioni e adesioni vesuvioeco@gmail.com