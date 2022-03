To Tape 05×22

Il mixtape di Pazz Music Bureau tutto Jazz per andare oltre il Jazz; una carrellata di alcune delle ultime novità Ninja Tune; l’Afro-Cuban di Cimafunk; gli ultimi singoli di Kae Tempest, Badbadnotgood, Emeli Sandè il ritorno dei Superorganism e novità italiane succulenti. Qui la puntata.

To Tape

To Tape è un programma radiofonico condotto da Renato Failla ogni lunedì alle 22 in Fm e streaming su Radio CRT: un programma sulla musica nuova italiana e straniera, senza distinzioni di genere, sul nostro presente e sul futuro del mondo.

Le chiacchiere, gli ospiti in studio, le interviste, gli showcase. Tutto ciò che suona bene, forte, vivo finisce dentro To Tape.