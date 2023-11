Poptones #164

Puntata n. 164 di Poptones nella quale Gabriele Savioli ci trasporta nel mondo del Toytown pop: un tipo di composizione musicale dal sapore fanciullesco, tra popsike e psichedelia, tipicamente British e adottato da diverse band a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Se volete immergervi in un mondo fatto di soldatini di legno, trenini, dolcetti zuccherati e canditi questa è la situazione che fa per voi.

Playlist

THE ALAN BOWN SET – Toyland

THE PICADILLY LINE – Emily Small (the huge world of)

THE WORLD OF OZ – Peter’s birthday

DRAGONMILK – Mr. Nice guy

TOBY TWIRL – Toffee apple Sunday

PETER & THE WOLVES – Lanternlight

BARRY WIGLEY – Brother Jack

BIG CHERRY – Come in Bonzo

BROKEN TOYS – Broken toys

TOMORROW – Auntie Mary’s dress shop

TONY HAZZARD – Ha! Ha! Said the clown

TIMON – The bitter thoughts of little Jane

THE HOLLIES – Ye olde toffee shop

SCRUGG – Lavender popcorn

CYAN – Toby’s shop

CHRISTOPHER – Sharkey

FRUIT MACHINE – Cuddly toy

JUMBO – He goes blah blah

THE KINKS – Phenomenal cat

MIKE Y TOTI – De nata, fresa y de limon

