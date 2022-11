Poptones #124

Puntata n. 124 di Poptones dove Gabriele Savioli propone novità discografiche, vari generi accomunati da una sensibilità che prende spunto dai tardi Sixties. In particolare viene presentato il nuovo lavoro dei bolognesi Brenso, intitolato Like A Cradle.

Playlist

CALIBRO 35 – Per qualche dollaro in più

THE SADIES – No one’s listening

TEX PERKINS AND THE FAT RUBBER BAND – Brand new man

THE BLACK LIPS – No rave

BRENSO – Down in a hole

SEDEYP – Polyestere

WELFARE STATE UNDERGROUND – Tangerine skies

THE SHANGS – Eleven

BILLY SULLIVAN – I will follow

GAZ COOMBES – Don’t say it’s over

SUPERGRASS – Out of the blue (monitor mix)

DATURA4 – Digging my own grave

About Poptones