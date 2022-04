Poptones #106 + #107

Puntata n. 106 di Poptones, condotta da Gabriele Savioli, interamente dedicata a novità discografiche in ambito indie pop, con aperture allo psych garage, al new soul e al funky.

Graham Day – Don’t hide away

The Spitfires – Save me

Miles Jane – Don’t get tired of dancing

Andy Bell – Love is the frequency

Horsegirl – Antiglory

Asteroid #4 – Castle built for two

Project Gemini – The children of Scorpio

The Soundcarriers – Saturate

Khruangbin & Leon Bridges- B-Side

Holodrum – Free advice

Carrtoons feat Rae Khalili – Lighta

Calibro 35 – Cool Funk

Puntata n. 107 di Poptones con Gabriele Savioli, dedicata all’utilizzo del synth in un ambiente prettamente rock, nel quale artisti più o meno mainstream sperimentano ed inventano nuovi suoni. Quindi moog e sequencer applicati al pop da classifica creano un contesto musicale che possiamo definire soft space e, nel caso di applicazione a ritmi prettamente danzerecci, cosmic disco.

Pink Floyd – On the run

The Alan Parsons Project – I robot

Space Art – Onyx

Jean Michel Jarre – Oxygen IV

Chris’s Light Band – Le temps en question

Richie Heinen – Beach freak

Tim Blake – Generator (laserbeam)

Brian Bennett – Voyage

Schaltkreis Wassermann – Space shuttle

I Signori della Galassia – Archeopterix

Patty Pravo – New York

Mai Lai – Amarsi soli

Giorgio Moroder with Donna Summer – I feel love

