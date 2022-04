Passeremo la Festa del Lavoro coi 75 Dollar Bill

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 1° maggio 2022, ore 19 @ Dobialab, Via Vittorio Veneto 32, Staranzano (GO)

75 DOLLAR BILL (New York – avant rock)

Rick Brown: percussion

Che Chen: electric guitar

Andrew Lafkas: double bass

I 75 Dollar Bill nascono nel 2012 a New York City, ad opera del percussionista Rick Brown e del chitarrista Che Chen. I ritmi ruvidi ed essenziali di Brown, ottenuti da una cassa di compensato altamente risonante, fanno da fondamento e da traccia per lo stile chitarristico estatico e modale di Chen. Nella speciale formazione a tre con cui gireranno l’Italia, il duo è affiancato dal contrabbassista e collaboratore di lunga data Andrew Lafkas. La musica elettrica e articolata del gruppo alterna episodi gioiosamente movimentati a una trance minimalista che brucia a fuoco lento: un ibrido inclassificabile che attinge tanto alle tradizioni modali di Africa, Asia e Medio Oriente quanto al primissimo blues elettrico, agli accordi spaziali di Sun Ra così come ai trascorsi wave e minimalisti della loro città natale. Con Brown e Chen saldamente al cuore della band, i 75 Dollar Bill si espandono spesso, sia live che in studio, in diverse configurazioni: dal trio alla marching band di 25 elementi chiamata Little Big Band.

I 75 Dollar Bill hanno realizzato quattro lp e una pletora di release in cassetta e in digitale. Il loro ultimo album in studio, I Was Real (Glitterbeat Records) è stato “record of the year” della prestigiosa rivista Wire nel 2019, mentre il Live at Tubby’s cattura la Little Big Band (nella versione a 9) all’apice della sua forma, nel momento storico in cui la pandemia stava per mettere la musica dal vivo in stand-by per i successivi due anni.

Il percussionista Rick Brown ha militato in diverse band di New York City a partire dalla fine degli anni ’70, come Blinding Headache, V-Effect e Run On. Il chitarrista e polistrumentista Che Chen è stato energico animatore e improvvisatore dell’underground americano da metà degli anni 2000. Il contrabbassista Andrew Lafkas vive tra Berlino e la Norvegia, dove continua a sviluppare i propri progetti solisti e musica per grandi ensemble con il suo progetto Model Infinity Orchestra. E’ anche membro di Oceans Roar 1,000 Drums, un trio con Todd Capp e Bryan Eubanks.

Organizzazione:

Gruppo Area di Ricerca Dobialab

LIVE – Musiche di Sconfine