Peter Broderick in Italia: 6, 7, 8 e 9 giugno a Polcenigo (PN), Firenze, Venezia e Milano

Il tour italiano di Broderick comincia alle 9 di sera di lunedì 6 giugno con la data organizzata dai nostri amici di Scenasonica al Teatro Comunale di Polcenigo in provincia di Pordenone… e l’ingresso è gratuito.

Il cammino del compositore e musicista statunitense americano, star di Erased Tapes e devoto di Arthur Russell, prosegue al Chiostro del Convento di Piazza del Carmine a Firenze martedì 7 giugno, il giorno dopo fa marcia indietro verso Argo16 (ex Spazio Aereo) a Mestre per finire in (Arci) Bellezza a Milano il 9.