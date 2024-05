Pangea 262

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

EZRA FEINBERG, Future Sand (feat. David Lackner), Soft Power (Tonal Union)

TASHI WADA, Subaru, What Is Not Strange? (RVNG Intl.)

TUPPERWEAR, Los Cuasicristales, Pentagonono (Keroxen)

ICEBOY VIOLET & NUEEN, Pixel Petals, You Said You’d Hold My Hand Through The Fire (Hyperdub)

WU-LU, Mount Ash, Learning To Swim On Empty (Warp Records)

MACHINEDRUM, HEAL (feat. AKTHESAVIOR & Deniro Farrar), 3FOR82 (Ninja Tune)

MACHINEDRUM, RESPEK (feat. Topaz Jones & Ezri), 3FOR82 (Ninja Tune)

GIRL ULTRA, blu, blush (Big Dada)

VARV, Drizzle, Lowlands (Off Record)

MOON RELAY, 01., Iddy Umpty (Sheep Chase Records)

KIWANOID, ᐱᑕᖃᖏᑦᑐᖅ, Vanatühi (Mille Plateaux/Glitch Please)

CEMENTO ATLANTICO, Garawek Khaos, Dromomania (Bronson Recordings)

KORELESS, Seven (Young)

μ-ZIQ, Windsor Safari Park, Grush (Planet Mu)

TONYLIGHT, LIP BEAT, LUMANOIDE (51Beats)

LUNA LIAS, Gli Altri, Marcata

ARAB STRAP, Turn Off The Light, I’m totally fine with it don’t give a fuck anymore (Rock Action)

YESTERDAY WILL BE GREAT, (Other) Points Of You (Bloom Recordings)

FRANCESCO SERRA, LPS1.10ILs., Long Playing (2016-2018)

KATHY HINDE, Twittering Machines (Side B extract), Twittering Machines (TBC Editions)