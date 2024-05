LOUD! – “Dream Walker”, 16.05.2024

Ascolta la puntata.

Playlist

GARTH ERASMUS – Ambient Khoi (“Threnody for the Khoisan”, TAL 31, 2024)

NILS ØKLAND BAND- Lys (“Gjenskinn”, Hubro HUBROLP3661, 2024)

CARLOS GIFFONI – Ticking Clock (“Dream Walker” – “Ticking Clock”, Ideologic, SOMA053, 2024)

SPECIO – 5 (“Birds Nest”, Prohibited PRO068, 2024)

ANTHROPODS – Abundant Shores Suite- Part 8 (“Abundant Shores”, Klanggalerie GG469, 2024)

WERNER HASLER & CARLO NIEDERHAUSER – Phedimus [botanical] (“OUT Session [recordings]”, Everest Records ER_LUX_107, 2024)

HAVENAIRE – Sarei (part 1-2) (“Rabot”, Glacial Movements Records – GM031, 2017)

SUPERSILENT -13.4 (“13”, Smalltown Supersound – STS282CD, 2016)

GABRIELE GASPAROTTI – istantanea n.7. (“Istantanee vol.1”, Dornwald Records – DW006, Dio Drone, 2019)

MUDDERSTEN – Triple Music II (“Triple Music”, SOFA 599, 2024)

JIM HAYNES – Variant, Number Fifteen (“Inauspicious”, Helen Scarsdale HMS073, 2024)

FUJI||||||||||TA – M-3 (“MMM” Hallow Ground HG2403, 2024)

LOUD!

Loud! è un programma radiofonico in onda ogni 2 settimane su Radio Onde Furlane (Udine), radio libera e indipendente sui 90.00 mhz. Dal 1991 Loud! diffonde: elettronica, rock sperimentale, rumore, avanguardia. Questo programma è un veicolo per esplorare alcuni dei suoni più innovativi e stimolanti in circolazione. In Onda: GIOVEDI ore 21.30 // in replica domenica ore 24.00