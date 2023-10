Pangea 249

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

PERSONAL INFORMATION, Primo Paesaggio, Laura Luna Castillo / Personal Information – Strata (Biodiversità Records)

SHACKLETON, Eine Dunkle Wolke, The Scandal of Time (Woe To The Septic Heart)

STROMBOLI, Tropico Caustico, DRANG (Random Numbers)

STARVING WEIRDOS, Barulho do Samba, Atheistsaregods (Discrepant)

LENHART TAPES, Vodu brala (feat. Tijana Stanković), Dens (Glitterbeat)

LILA TIRANDO A VIOLETA & SIN MALDITA, Talking Trees, Accela (Hyperdub)

EVIAN CHRIST, Nobody Else, Revanchist (Warp Records)

SPIME.IM, Crystal feat. Stina Fors, Grey Line (-ous)

OMEGA PATH, Meltdown (QueenSpectra)

SAMPHA, Spirit 2.0, Lahai (Young)

TIRZAH, Promises, trip9love…? (Domino)

ADAM CONEY, The Close Stage, Ashwin & Above (Trestle Records)

THE BREEDERS, Divine Hammer, Last Splash (30th Anniversary Edition) (4AD)

LUSH, Ladykillers, Lovelife (4AD)

LIFEGUARD, Tell Me When, Crowd Can Talk / Dressed In Trenches (Matador)

LEATHERETTE, Fade Away, Small Talk (Bronson Recordings)

SLAUSON MALONE 1, New Joy, EXCELSIOR (Warp Records)

GAIKA, FIRST AMONG MISFITS (ft. THE NARRATOR), DRIFT (Big Dada)

MAURICE LOUCA & ELEPHANTINE, Moonshine Part II, Moonshine (Sub Rosa/Northern Spy)

MATANA ROBERTS, Shake My Bones, Coin Coin Chapter Five: In the garden… (Constellation)

CHRIS ABRAHAMS, New Kind Of Border, Follower (Room40)

GIULIO STERMIERI, Hesychia, Fort Da (Maple Death Records)