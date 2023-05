Pangea 244

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

CHRISTOPH DAHLBERG, Der sand in den umen, Blackforms (Teleskop)

SCHNEIDER TM, Holomechanik, Ereignishorizont (Karlrecords)

KAAN BULAK, Shapes of Patterns, Illusions (Feral Note)

KWES., Open Up (feat. Sampha & Tirzah), Rye Lane (Original Score) (Warp Records)

YEULE, sulky baby (Ninja Tune)

MAYSSA JALLAD & KHALED ALLAF, Madina min baeed, V.A. – Beirut Adrift (Norient)

SUDAN ARCHIVES, Selfish Soul (ODESZA Remix) (Ninja Tune)

DILIAN, Tenbosch (Shipsket remix), Beam Deformer – The (Bmfr) remixes (Artetetra)

MONDORIVIERA, Compax, Frenton Cantolay (Artetetra)

SIMONE SIMS LONGO, Fare, Paesaggi integrati (Esc.rec.)

TWO OR THE DRAGON,, Prelude for the Triumphant Man II, V.A. – Beirut Adrift (Norient)

JAMES ELLIS FORD, The Yips, The Hum (Warp Records)

DIMINISHED MEN, The Maze, Damage Mécanique (2182 Recording Company)

HOUSES OF WORSHIP, Belz, Migration OST (Midira Records)

RITUAL HOWLS, Dark Ceiling in Tennessee, Virtue Falters (Felte)

LIFEGUARD, 17-18 Lovesong, Crowd Can Talk / Dressed in Trenches (Matador)

DEMETRIO CECCHITELLI, OBVIOUS, OBVIOUS OBLIQUITY (Histamine Tapes)

LEYLA McCALLA, Freedom Is a Constant Struggle (Anti- Records)