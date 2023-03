Pangea 239

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

THE NECKS, Signal, Travel (Northern Spy)

NATURAL INFORMATION SOCIETY, Stigmergy, Since Time Is Gravity (Aguirre/Eremite)

ART ENSEMBLE OF CHICAGO, Thème de Céline, Les Stances à Sophie (play loud! Productions)

LOOM & THREAD, Island Grammar, Island Grammar (Macro)

ALEX G, Immunity, God Save The Animals (Domino)

BRIAN NASTY, Time I Leave (Big Dada)

PROC FISKAL, Pic of U, Rt Hon (Hyperdub)

OVERMONO, Calling Out, Good Lies (XL Recordings)

SLEAFORD MODS, So Trendy (feat. Perry Farrell), UK Grim (Rough Trade)

WATER FROM YOUR EYES, Barley, Everyone’s Crushed (Matador)

YVES TUMOR, Heaven Surrounds Us Like a Hood, Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds (Warp Records)

SOLARIS, Preda, Abbiamo una legge e per questa legge deve morire (Bronson Recordings)

KIKI BOHEMIA & SICKER MAN, Unfold, Waiting for Wood (Blankrecords)

SENYAWA + LAWRENCE ENGLISH/AVIVA ENDEAN/PETER KNIGHT/HELEN SVOBODA/JOE TALIA, Perjamuan (The Supper), The Prey And The Ruler (Room40)

LAGOSS, Barranco del Infierno, Aquapelagos Vol.1: Atlantico (Keroxen)