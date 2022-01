Pangea 217

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Playlist

PETAR KLANAC & ENSEMBLE 0, Lurra hartu dut esku barruan, Pozgarria da (Belarri)

JESSICA MOSS, Let Down, Phosphenes (Constellation Records)

MÁQUINA MAGNÉTICA, C, Máquina Magnética (Crónica)

INGAR ZACH / MICHELE RABBIA, Mutation II, Musique pour deux corps (SOFA)

NITON, Maas, Cemento (Shameless Records / Pulver und Asche Records)

WHITE PINK BROWN, Grace Jones Masks, Lakes & Screens (Shameless)

BONOBO, Tides (feat. Jamila Woods), Fragments (Ninja Tune)

PIERRE ROUSSEAU, Roam, Mode Par Défaut (Pierre Rousseau Intl.)

ROSS FROM FRIENDS, Olympiad, Tread (Brainfeeder)

AUTECHRE, Rae, LP5 (Warp Records)

RIZOMAGIC, Rizomantra, Voltaje Raizal (Disasters By Choice)

POL TABACHE ENDLOCAL, Noche Escondida (feat. Clara Andrés), Pattern 03 (Timeless Records)

INAUD1BL3, halfburned matches on a red fuzz, qian (farmersmanual)

CHRISTOPHER CHAPLIN, Kenan, Patriarchs (Fabrique Records)

THISQUIETARMY X N, Dirk Serries RMX, Zerstoeren (Midira Records)

TO DIE ON ICE, Anal – Tutto quello che ci resta (Grandine Records / È un brutto posto dove vivere / Non ti seguo Records / Weird Side)

DULLMEA & RICARDO PINTO, Nem fogo, nem vento, nem sopro, Orduak (Self-released)

CELER, With The Sun In My Eyes, Sunspots (Oscarson / Two Acorns)