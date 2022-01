Pangea 216 – best of 2021

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Playlist

JAMES WELBURN, Sleeper in the Void, Sleeper in the Void (Miasmah)

AUVINEN, Syksyn Jäät Ääntelee, Akoosaari (Editions Mego)

KORELESS, Black Rainbow, Agor (Young)

OLIVIA BLOCK, En Echelon, Innocent Passage in the Territorial Sea (Room40)

BICEP, Apricots, Isles (Ninja Tune)

BLK JKS, Yoyo! – The Mandela Effect / Black Aurora Cusp Druids Ascending, Abantu / Before Humans (Glitterbeat)

SCOTCH ROLEX & CO, Nfulula Biswa (ft. Swordman Kitala), Tewari (Hakuna Kulala)

THE BUG, Bomb (feat. Flowdan), Fire (Ninja Tune)

SLIKBACK, Flux, A World I Hope To Die In

JERUSALEM IN MY HEART, Abyad Barraq, Qalaq (Constellation)

MAURICE LOUCA, Bidayat (Holo cene), Saet El-Hazz (The Luck Hour) (Sub Rosa)

NATURAL INFORMATION SOCIETY WITH EVAN PARKER, Excerpt, Descension (Out of Our Constrictions) (Aguirre Records)

SENYAWA, Alkisah I, Alkisah (Artetetra / Communion)

TOMASZ SROCZYNSKI, Diablak, Symphony n°2 / Highlander (Ici d’ailleurs / Mind Travel)

JASON SHARP, Unwinding Surrender, The Turning Centre Of A Still World (Constellation)

DAVID SHEA, The Shape Of The Land, The Thousand Buddha Caves (Room40)

DET KÄTTERSKÄ FÖRBUND, Sacred Grounds, Lidaverken Del I: Att i Vådeld Förgås (Cold Spring Records)