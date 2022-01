Area Contaminata #96

Episodio #96 di Area Contaminata, il primo del 2022, interamente dedicato a novità discografiche in ambito elettronico pubblicate negli ultimi mesi del 2021 e, in particolare nella prima parte della trasmissione, alle ultime uscite della label Castles in Space.

Playlist

Black Channels – Space Dome Ritual

The British Stereo Collective – Theme From “The Yesterday Children”

Dalham – Atlas

Lone – Boards Of Canada – Roygbiv (covered by Lone)

Ultramarine – By Return

Angel Hunt – Skulp Haunt

Matthew Puffett – Lower The Anchor (Bontempi Dub Mix)

ALTC – An Oath

