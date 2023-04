Of Wolves X – Promise

Figlio dei precedenti singoli processi di ricerca, questo decimo episodio ha il valore aggiunto di giustapporre le tracce che in maggior misura evidenziano ciò che “Of Wolves” è stato finora, un non calibrato rapporto tra disordine e tentativo di riassestamento.

Il brano di apertura viene dal lavoro forse più sinfonico di Furtherset (Auras, OUS, 2022): espansioni e confluenze, sovraccarichi ondosi che aprono la strada ad una storia in divenire, improvvisamente interrotta dall’estrema instabilità e afasia che coesistono nel debutto di Semionauta (Mortem Sui, Hide Productions, 2022).

Il feroce digital noise di Feral Matter va a disintegrare la sinergia e le strutture possibilistiche creatasi poco prima, piegando verso un mondo sovraccarico di stimoli e contraddizioni esistenziali, raccontate in prosieguo dal passo cadenzato e gonfio di livore dei NARVALOS in La Paura (DHIKR, Sons of Traders, 2022) e dalle schizocordofonie di Domiziano Maselli in The Burrow (Lazzaro, Opal Tapes, 2021).

Un mondo che, al contempo, è retto da una qualche bellezza aliena, mormorata da Bridget Ferrill & Áslaug Magnúsdóttir in Gossip (Woodwind Quintet, Subtext, 2022), da Visio in Youth Grows Forever (Privacy Angels, Hunter Records, 2022) e ancora da Demetrio Cecchitelli in Dwell I (Dornwald Recordings, 2021).

Il tutto sublima in contemplazione, sospinta da traiettorie diritte allo spirituale e al metafisico – i canoni Belfiani in Eternally Frozen (Maple Death, 2023) o gli archi di Stefano Pilia in Spiralis Aurea – che tornano a chiudere la storia sospesa in apertura.

Tracklist

Furtherset – Auras (Auras, OUS, 2022)

Semionauta – Feral Matter (Mortem Sui, Hide Productions, 2022)

Bridget Ferrill & Áslaug Magnúsdóttir – Gossip – (Woodwind Quintet, Subtext, 2022)

NARVALOS – La Paura (DHIKR, Sons of Traders, 2022)

VISIO – Youth Grows Forever (Privacy Angels, Hunter Records, 2022)

Demetrio Cecchitelli – Dwell I (Dwell, Dornwald Recordings, 2021)

Domiziano Maselli – The Burrow (Lazzaro, 2021)

Andrea Belfi – Exotica (Eternally Frozen, Maple Death Records, 2023)

Stefano Pilia – IMAGO (Spiralis Aurea, Die Schachtel, 2022)