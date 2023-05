Novità in ambito indie rock, psychedelic, shoegaze, dream pop e un omaggio al grande Ryuichi Sakamoto, nell’episodio #139 di Area Contaminata.

Tracklist

The Tubs – Wretched Lie

The Reds, Pinks and Purples – Life In The Void

Modern Cosmology – A Time To Blossom

Death and Vanilla – Out For Magic

Unloved – Polychrome

Italia 90 – Ghosts

Sylvian/Sakamoto – Bamboo Houses

Index For Working Musik – 1871

Ulrika Spacek – The Sheer Drop

Yo La Tengo – Sinatra Drive Breakdown

About Area Contaminata